Alia, il 1 maggio nuovo sciopero dei Cobas. Possibili disagi

Firenze, 18 aprile 2023 – Dopo lo sciopero del 27 marzo scorso, i Cobas proclamano una nuova astensione dal lavoro, il Primo Maggio e invitano a partecipare alla manifestazione che si terrà a Empoli, in piazza Don Minzoni, a partire dalle 9. Per la Festa dei lavoratori, infatti, Alia, protesta la sigla sindacale, ha chiesto la presenza in servizio di quasi il 100% del personale, in particolare nell'Empolese, ma anche a Pistoia e con significativi numeri di presenze al lavoro, cooperative appaltatrici incluse, in tutte le province servite dall'azienda, dunque anche Prato e Firenze. Lo sciopero potrebbe creare disagi, soprattutto nel servizio porta a porta dell’Empolese Valdelsa.

«Non vogliamo non lavorare – afferma Alessandro Giacomini, dei Cobas – ma certo in una giornata carica di significato ci aspettiamo che sia sufficiente garantire il servizio minimo, non al 100%». I Cobas protestano anche perché tutte le problematiche che li avevano portati a proclamare lo sciopero del 27 marzo scorso non sono state risolte. «Da parte dell'azienda, nei nostri confronti – sottolinea Giacomini – c'è una totale chiusura e, scadute le rsu aziendali da gennaio 2021, si confronta solo con i sindacati che hanno stipulato il contratto nazionale». «Ci sono ancora poi i problemi legati alla profonda ristrutturazione digitale ed unificazione dei sistemi organizzativi, che - prosegue Giacomini - invece di portare beneficio al personale aziendale, lo penalizza, costringendolo a relazionarsi in rete con l’azienda per qualsiasi esigenza personale e lavorativa. Ultimo arrivo in ordine di tempo la consegna di telefoni cellulari a tutto il personale che mette a rischio anche la sicurezza dei lavoratori».

Le Rsu Fp Cgil: “Per la prima volta i lavoratori Alia dell'Empolese Valdelsa non potranno festeggiare il Primo Maggio”

Non hanno proclamato lo sciopero, ma protestano anche le Rsu Fp Cgil perché quest'anno «per la prima volta, nell’Empolese Valdelsa i lavoratori di Alia non potranno festeggiare il Primo Maggio» e non è escluso che la situazione si possa ripetere a Natale, con l'azienda che richieda l'organico completo in servizio. «Consideriamo grave - dichiarano le Rsu Fp Cgil di Alia - questa scelta che lede il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici non solo di godere di un giorno festivo, ma anche di partecipare alle tante iniziative organizzate sul territorio per festeggiare il Primo Maggio, a partire dal corteo di Empoli.

Secondo il coordinatore Cgil Empolese Valdelsa, Gianluca Lacoppola, «il Primo Maggio dovrebbe essere un giorno di festa e di rivendicazione dei diritti di chi lavora e non è accettabile che venga considerato un normale giorno di lavoro. La Cgil è al fianco dei lavoratori, della Rsu e della categoria nel chiedere una marcia indietro da parte di Alia. Già in altri settori, come il commercio, viviamo il fatto di lavoratori e lavoratrici messi in servizio il Primo Maggio e siamo impegnati per tenere chiusi quelle attività. Il fatto che anche Alia vada in questa direzione è un ulteriore motivo di preoccupazione».