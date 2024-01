Alia, gli alberi di Natale li ritirano gli Ecocentri

Anche quest’anno, da oggi al 15 gennaio, chi lo desidera potrà consegnare gli alberi di Natale vegetali presso gli Ecocentri di Alia, l’azienda dei servizi ambientali che serve i comuni della Toscana centro, dove saranno gestiti come rifiuti organici e trasformati in ammendante compostato. In alternativa, spiega una nota, gli abeti possono essere inseriti (spezzati) nei cassonetti per rifiuti organici o nelle isole interrate (torretta per l’organico). Se si scelgono i cassonetti stradali e gli interrati, è importante non lasciare gli abeti appoggiati all’esterno dei contenitori o sulle piattaforme. Nei Comuni dove è attivo il servizio ‘porta a porta’, l’abete, ben spezzato e inserito nel sacco o nel bidoncino, può essere consegnato il giorno di ritiro dell’organico. Invece, gli alberi di Natale sintetici, se in cattivo stato e quindi non riutilizzabili, possono essere portati agli Ecocentri oppure ritirati a domicilio attraverso il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti.