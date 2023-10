Alia e la Tari. Arrivano i solleciti ma sono sbagliati

Alia invia i solleciti per il pagamento della Tari, ma sono sbagliati. Ad ammetterlo è la stessa società che gestisce il ciclo di rifiuti anche a Greve in Chianti. "Per colpa di un errore di sistema – dice Alia - una serie di solleciti bonari di pagamento Tari è stata a persone che invece sono in regola con i propri obblighi fiscali". Alia ha avviato le procedure necessarie per correggere la situazione, contattando i cittadini interessati al fine di fornire le dovute spiegazioni. Le utenze coinvolte riceveranno l‘annullamento dell’avviso di sollecito bonario per mail e per raccomandata. Alia si dice dispiaciuta per quanto verificatosi, si scusa con tutti i cittadini interessati dal disguido.

Andrea Settefonti