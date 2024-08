Alga alligatore, lavori per ridurne la presenza in Arno: “Fenomeno impossibile da evitare”

Firenze, 12 agosto 2024 – Sono in corso da stamani i lavori di rimozione delle alghe nel tratto urbano del fiume Arno a Firenze. Lo spiega, in una nota, il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno precisando che i lavori dureranno qualche giorno. Le alghe proliferano dove l'acqua è più bassa e calda, come in questo periodo.

L'ultimo avvistamento è una grande chiazza di alghe, dal colorito marrone, tra Varlungo e l'Albereta, all'ingresso del fiume in città. Ci sono poi distese di Potamogeton natans (detta comunemente brasca) e di alga alligatore. Si tratta, si precisa dal Consorzio, di fenomeni «naturali, impossibili e inutili da evitare con soluzioni meccaniche, ma che in situazioni specifiche possono essere regolati grazie al lavoro del Consorzio di Bonifica».