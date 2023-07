Alessio Pancani, dalla disabilità all'aiuto al prossimo" - Libro presentato a Lastra a Signa"

"Alessio Pancani. Dalla disabilità all’aiuto al prossimo". Questo il titolo del libro scritto dalla giornalista Maria Serena Quercioli (Masso delle Fate, 2023), presentato venerdì pomeriggio in Consiglio comunale, in serata al circolo Mcl di San Martino a Gangalandi e quindi ieri al Centro sociale. Presenti agli eventi lo stesso Pancani, l’autrice, il sindaco Angela Bagni ed Elisabetta Cavalieri della casa editrice. Il volume, il cui ricavato andrà all’abbattimento delle barriere architettoniche e al progetto "Un calcio per tutti", racconta appunto la storia di Alessio, 62 anni, disabile residente a Lastra a Signa che da anni si adopera in tante battaglie a favore dei diritti di tutti e per l’abbattimento di barriere mentali e architettoniche. Ex consigliere comunale e provinciale, volontario in vari ambiti, è stato arbitro e allenatore di pallavolo proprio per dimostrare che nessun settore deve essere precluso a un disabile.