Alessandro Riccio torna a indossare i panni della ’Bruna’

Alessandro Riccio torna a vestire i panni della "Bruna" in un doppio spettacolo a favore del giardino del Fossato di Pontassieve. La caustica signora di San Frediano e il suo fedele musicista (Alberto Becucci ) saranno questa sera al Circolo Il Girone (via Aretina 24) con "Bruna è la Notte" e venerdì 17 febbraio in "Le mille e una Bruna". Protagonista degli spettacoli, diventati ormai un cult e organizzati dal Fossato Group che raccoglie dei cittadini di Pontassieve, è la Bruna, una irriverente cantante da balera a fine carriera che, tra un bicchiere di gin e una sigaretta, parla della sua gioventù, del suo passato artistico, di vite difficili e amori tormentati. Due rappresentazioni che continuano a riscuotere successi di pubblico, grazie ad uno stile che unisce comicità e ironia con drammaticità e malinconia, che sa far ridere e commuovere.

Inizio spettacoli ore 21 (possibilità di apericena ore 19.30). Prenotazioni 3397674962 3205535349 Ingresso adulti € 13 – apericena € 15

D. G.