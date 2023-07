"Alessandro Pecchioli è stato fondamentale per la Misericordia"

Si sono svolti ieri i funerali di Alessandro Pecchioli (foto), Confratello ed ex Provveditore della Misericordia, scomparso sabato dopo una lunga malattia. Iscritto per la prima volta nel gennaio del 1984, nonostante facesse parte della categoria dei ’Fratelli ordinari’, è sempre stato vicino alla Confraternita e in modo sempre attivo. Dopo un periodo di servizio come membro del Magistrato fu eletto Provveditore nel 1999, carica che ha ricoperto per circa un decennio. Durante la sua guida la Misericordia si è arricchita soprattutto sotto il profilo immobiliare affinché le attività istituzionali e quelle del volontariato avessero un’impronta ben specifica come quelle ambulatoriali e funebri.

"I suoi segni distintivi? La semplicità unita a una grande competenza, che ha permesso in questi anni alla Misericordia di crescere e implementare, grazie anche alla sua lungimiranza, i servizi che eroga complessivamente, dal punto di vista sanitario, della medicina del lavoro e delle onoranze funebri", commenta il Provveditore Cristiano Biancalani.