Alcuni esponenti del Partito dei Carc contestano l’informazione pro Israele

Presidio davanti a La Nazione di alcuni esponenti della Federazione toscana del partito dei Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo) che hanno diffuso un volantino dal titolo ’Contro la manipolazione mediatica, contro l’omertà delle istituzioni, per la libertà di espressione’, contestando "la cappa di intossicazione e manipolazione dell’informazione pubblica che caratterizza sempre più la stampa e i media del nostro Paese" considerati troppo filoisraeliani nel racconto del conflitto in corso a Gaza fra Hamas e l’esercito di Tel Aviv.