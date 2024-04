Alcol e vetri nel parco della scuola. La movida selvaggia dei giovani

La principale scuola di Campi, la Matteucci di via Buozzi, utilizzata come ‘pattumiera’ da giovani e giovanissimi che vivono la ‘movida’ sul territorio. Prima di dirigersi infatti in quelli che sono i locali aperti la sera dopo cena, utilizzerebbero la zona della scuola, soprattutto il giardino, per abbandonare ciò che resta della loro voglia di divertirsi. A lanciare l’allarme è un gruppo di cittadini, protestando sul fatto che si tratta di un fenomeno che si ripete regolarmente ogni fine settimana e lamentandosi al tempo stesso di non avere avuto alcuna risposta alle loro richieste di intervento. "Come ogni fine settimana che si rispetti, si può assistere allo spettacolo gratuito presso la scuola Matteucci. Ci saranno ad accogliervi, bottiglie di vetro integre, bottiglie di vetro rotte, bottiglie di plastica, bicchieri di plastica, lattine e rifiuti vari. Uno spettacolo da non perdere", si legge nella mail. Un quadro della situazione, così come viene descritto dai cittadini, decisamente allarmante. E al quale risponde il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri: "Stiamo predisponendo delle ordinanze ad hoc per vietare l’uso dell’alcol in determinate zone del Comune, certamente poi vanno fatti i controlli e siamo d’accordo con la Polizia municipale di farne in più già dal prossimo fine settimana per intensificarli nei mesi estivi con l’avvio del terzo turno. Oltre a questo stiamo pensando di chiudere il cancello posto sul lato di via Verdi che garantisce un comodo accesso alla discoteca presente nella zona". "Di recente – aggiunge il comandante della Polizia municipale, Simone Orvai – c’è stato in Prefettura un comitato sulla sicurezza e l’ordine pubblico a Campi. E quella che viene posta all’attenzione è una situazione che stiamo monitorando da tempo, con maggiori controlli da parte dei nostri agenti in collaborazione con la Questura".