Alchimie, la rassegna di teatro giovanile esce dai confini comunali

Riparte “Alchimie“, la rassegna-concorso di teatro giovanile riservata alle scuole superiori e ai gruppi teatrali giovanili non professionistici che sta riscuotendo negli anni un sempre maggiore entusiasmo di adesioni. Le nuove leve del palcoscenico sono chiamate a un allestimento vero e proprio che porteranno al Teatro comunale Garibaldi di Figline - dove la rassegna è nata - e da qualche tempo anche al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e al comunale Niccolini di San Casciano. I partecipanti si contendono il “Leorso d’oro 2023“ e un premio da 250 euro per ogni sezione: una è dedicata ai laboratori teatrali scolastici di studenti dai 13 ai 21 anni e aperta alle scuole secondarie superiori; l’altra si rivolge ai gruppi e ai laboratori teatrali di non professionisti che abbiano tra i componenti almeno l’80% di giovani di età under 35 anni.

Gli spettacoli candidati saranno valutati da una giuria tecnica di esperti del settore che ne selezionerà fino a un massimo di otto da mandare in scena nel corso delle quattro serate. "Nella scorsa edizione, del ritorno in scena dopo la pandemia – ricorda l’assessore alla cultura di Figline Incisa Dario Picchioni – ha visto tante proposte di qualità, tanto che la giuria ha dovuto indicare tre vincitori anziché due soli. Da oltre dieci anni, Alchimie contribuisce a formare quel pubblico giovanile che rappresenta una presenza sempre significativa nei nostri teatri".

Manuela Plastina