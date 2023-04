Alberto ‘principe’ degli Sbandieratori

Il principe Alberto di Monaco è diventato presidente ordinario degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini. L’onorificenza è stata portata nelle mani di sua altezza reale durante la sua recente visita fiorentina: a Palazzo Gondi, il principe Alberto ha ricevuto una delegazione del gruppo e ha accolto con piacere l’incarico onorifico sottoscrivendolo. Il rapporto di amicizia e collaborazione tra gli sbandieratori e il Principato di Monaco d’altra parte dura da tempo: iniziò nel 1974 quando il gruppo fu invitato alle celebrazioni del 25° anno del regno di Ranieri III, padre dell’attuale regnante e già presidente onorario degli sbandieratori valdarnesi.

"La sua disponibilità ad accettare la stessa presidenza onoraria di suo padre – ha detto al principe Alberto il presidente del gruppo Stefano Torricelli - segna il proseguimento di un cammino sulla strada dell’amicizia tra la nostra terra e il vostro Principato, tra la nostra realtà e la sua famiglia. Ci onora e ci rende orgogliosi, nella convinzione di poter in futuro costruire insieme rapporti e azioni per sviluppo culturale e sociale di tutti i popoli". Il principe ha particolarmente apprezzato il gesto, invitando il gruppo quanto prima a Montecarlo per la consegna ufficiale della bandiera.

Solo poche settimane fa, gli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini, specializzati in rievocazioni storiche di alcuni aspetti della vita militare del Medioevo e dell’Umanesimo, si erano esibiti a San Pietro davanti a Papa Francesco con uno spettacolo di ritmi e bandiere a cui è seguita la benedizione da parte del Santo Padre.

Il gruppo, che nasce a Figline Valdarno nel 1965 dalla volontà di alcuni giovani appassionati e già in passato si è esibito con successo in Italia e all’estero, ha anche consegnato al Pontefice in dono una bandiera con il giglio fiorentino, una litografia del Maestro Gabriele Torricelli raffigurante le tre figure principali (sbandieratore, tamburo e chiarina) e un cesto di prodotti tipici del Valdarno fiorentino. Ora l’invito a Monaco segna un altro momento di testimonianza della vitalità e del prestigio internazionale raggiunto dal gruppo, che din dalla sua fondazione ha presto parte a celebrazioni d’importanza nazionale e internazionale in tutto il mondo.

