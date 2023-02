Alberti, sgombero all’hotel disperazione

di Fabrizio Morviducci

Blitz ieri mattina nella ex scuola Alberti, cinque denunce. I carabinieri sono entrati nel plesso di piazza Boccaccio dopo le segnalazioni dei cittadini che da almeno due mesi chiedevano controlli. La situazione all’interno dell’immobile è apparsa da subito di rilevante degrado sotto il profilo sanitario. Escrementi sparsi, fornellini, coperte e altro materiale ammassato nelle aule, tutto ha lasciato presupporre che la struttura sia abitata in maniera continuativa e da più persone che scavalcano le recinzioni alla ricerca di un riparo per la notte.

All’interno i militari hanno infatti trovato 5 cittadini di origine nord-africana (quattro con piccoli precedenti penali). Fermati, sono stati portati in caserma per le formalità di rito. E al termine dell’identificazione, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici e deturpamento. Mentre per quanto riguarda la permanenza sul territorio, sono state avviate le pratiche.

I carabinieri hanno segnalato anche la situazione sanitaria e socioassistenziale all’amministrazione comunale e all’azienda sanitaria.

Una situazione davvero assurda quella dell’ex Alberti. L’ex liceo, dopo la chiusura, è rimasto vuoto fino a quando il Comune, proprietario dell’immobile, ha venduto la struttura a dei privati che hanno un progetto di riqualificazione per trasformarla in abitazioni. Ma nel frattempo, e in attesa del completamento dell’iter burocratico, le aule sono diventate casa di balordi e senza fissa dimora.

Da oltre due mesi, grazie alle segnalazioni dell’opposizione e alle proteste dei residenti raccolte dal nostro giornale, la situazione indecorosa dell’ex Alberti è diventata di dominio pubblico. A distanza di due mesi dalle prime segnalazioni arriva questo primo controllo che ovviamente blocca, ma non risolve completamente il problema. Ne sanno qualcosa i residenti di via del Molin Nuovo, che per anni hanno protestato contro le occupazioni abusive dell’ex farmaceutico abbandonato, risolte solo con le ruspe che hanno demolito tutto per far partire il nuovo intervento.

La speranza è che anche in questo caso l’iter progettuale possa arrivare rapidamente a conclusione, in modo da chiudere la ferita urbanistica in pieno centro a Scandicci, e anche per sanare quella di ordine pubblico e sociale, visto che gli ‘hotel della disperazione’ raccolgono storie difficili e inumane condizioni di vita al proprio interno.