Albero caduto alla Montagnola, nel parco non è stato il primo

Firenze, 3 aprile 2023 – Albero caduto alla scuola elementare-asilo la Montagnola, la tragedia è stata sfiorata all’Isolotto solo perché il cedimento della grossa quercia è avvenuto in orario di chiusura dell’istituto: fortunatamente quindi nessuno è rimasto ferito. Non rilasciano per ora dichiarazioni né la presidenza della scuola e né il comitato dei genitori, mentre i tecnici del Comune stamattina hanno rimesso in sicurezza l'area.

La dirigente Silvia Di Rocco si astiene dal ricevere giornalisti, al momento: “La dirigente ha detto che al momento la situazione è sotto controllo e si sta facendo tutto il necessario”, ci rispondono lapidariamente dal citofono della scuola, quando chiediamo di parlarci. Il crollo è avvenuto presumibilmente stanotte, e lascia stupiti perché gli alberi erano stati controllati recentemente. Ancora da stabilire se possa aver influito il temporale di sabato notte. “L’albero non aveva mai dato segni di cedimento, sembrava una quercia robusta, se avesse problemi alla radice non lo sappiamo”, commenta il professor Vincenzo Di Toro, Aspp (addetto servizio di prevenzione e protezione) della scuola, spiegando che non c’erano state evidenze che avessero fatto pensare di avvisare l’Rspp (responsabile servizio di prevenzione e protezione). La scuola della Montagnola è situata sulla vetta della collina dell’omonimo parco, dove il 2 maggio 2021 cadde un altro grosso albero che rotolò fragorosamente su via Giovanni da Montorsoli, danneggiando tre automobili ma anche in quel caso senza per fortuna causare alcun ferito.

Apprensione tra alcuni genitori davanti alla scuola: “Anno scorso cadde un altro albero alla Montagnola, nel parco, nella scuola per fortuna non era mai successo nulla, ora questo qui, noi genitori cominciamo a essere un po’ preoccupati – dice Ilaria – Non mi era arrivata nessuna comunicazione, l’ho saputo dai giornali stamattina”.

“La tragedia è stata sfiorata anche perché l’albero e caduto vicino a un’aula dove i bambini solitamente i bambini fanno ricreazione”, fa presente un’altra mamma. “Chiedo alla giunta un'immediata verifica di tutti i giardini delle scuole fiorentine innanzitutto, e poi di tutti quelle aree verdi maggiormente vissute dalla città – denuncia il consigliere di Quartiere 4 Davide Bisconti (Lega), membro della Commissione giovani e sport – Non possiamo ogni volta ringraziare soltanto la sorte se non sono accaduti fatti gravi o gravissimi. Non si amministra una città sperando, ma agendo e risolvendo i problemi. Subito”.

"Poteva causare una tragedia l'albero che è caduto nel cortile della scuola elementare dell'istituto comprensivo della Montagnola. Fortunatamente bambini, insegnanti e collaboratori non erano presenti. Occorre un piano urgente di verifiche e bonifiche di tutti gli ambienti scolastici per prevenire ogni situazione di pericolo e Confintesa FP è disponibile a valutare e collaborare proprio in questo senso." Così commenta Sandra Badii Segretario Generale provinciale di Confintesa FP Firenze