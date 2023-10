Paura a Scandicci, albero finisce su un edificio

Scandicci (Firenze), 31 ottobre 2023 – Paura a Scandicci per un grosso pino che è caduto adagiandosi su un edificio. E’ accaduto nella mattina di martedì 31 ottobre. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco chiamati dalla gente della zona.

Maltempo in Toscana: la diretta

L’albero è finito su un’azienda. Non ci sono stati fortunatamente feriti. I vigili del fuoco sono intervenuto con l’autoscala provvedendo a sezionare il pino per poi rimuoverlo. E sono decine gli interventi per alberi caduti in queste ore di pioggia prima e vento poi in provincia di Firenze. Già la serata di lunedì era stata problematica in molti comuni.