Albero caduto a scuola Genitori in rivolta sotto Palazzo vecchio "Servono più controlli"

di Gabriele Manfrin

Non si placano le polemiche relative all’albero caduto nel cortile della scuola elementare Vittorio Veneto. Per la giornata di oggi i genitori degli scolari, insieme a "Priorità alla scuola" hanno organizzato un presidio sotto Palazzo Vecchio. Dalle 16.30, mamme, babbi e nonni dei bambini della primaria saranno sotto il Comune, dal lato via de Gondi per chiedere direttamente all’amministrazione risposte chiare sulla reale condizione degli alberi e sulla sicurezza di circa 600 bambini e di 100 docenti presenti nella scuola.

Già mercoledì, all’uscita , le famiglie erano insoddisfatte per la mancata comunicazione dalla scuola e si erano detti sconcertati per la tragedia sfiorata. "Chiediamo al Comune di sottoporre gli alberi del giardino a più approfondite indagini strumentali - spiegano in una nota - Chiediamo che vengano rese pubbliche le cause della caduta da un agronomo professionista. Chiediamo infine più sicurezza nei giardini delle scuole".

Più manutenzione degli istituti scolastici, più controlli e una gestione efficiente delle aree verdi dove giocano i figli che devono essere: aperte, praticabili e sicure; sono queste le richieste dei genitori, che già in passato avevano sollecitato l’amministrazione per la caduta di alcuni rami nel cortile.

Intanto il rappresentante d’istituto, Lorenzo Negrotto, ha richiesto un incontro all’assessore Andrea Giorgio, senza ancora nessun riscontro "Per noi sarebbero fondamentali gli esami strumentali - dice Negrotto - Come quelli fatti agli alberi delle Cascine. Il giardino, nonostante per il Comune risulti totalmente agibile, ancora non è stato riaperto. Bisognerà attendere fino alla prossima circolare del dirigente scolastico per rivedere i bambini in cortile" conclude.

I consiglieri Dimitrij Palagi e Antonella Bundu, sul punto hanno presentato un question time da discutere in Consiglio lunedì "Il tema è come si sceglie di gestire il verde urbano, con quanto personale interno, con quali risorse a disposizione – spiegano i consiglieri – Lunedì, in aula chiederemo quale documentazione fosse in mano a Palazzo Vecchio e chiederemo risposte politiche che vadano oltre la tecnica. Senza strumentalizzare ma evidenziando che non si può negare la realtà".