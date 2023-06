Alberi tagliati in viale Redi I consiglieri Palagi e Bundu chiedono di coinvolgere Italia Nostra

"L’intervento in viale Redi tra il 3 e il 4 giugno scorsi è stato effettuato da una squadra di operatori ambientali che si occupa dei tagli pericolosi – scrivono in una nota i consiglieri di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu –. Il pericolo, lo ricordiamo, è la cittadinanza, o almeno quella che è pronta a mobilitarsi sui temi del verde urbano e delle questioni ambientali. Italia Nostra ha chiesto di avere accesso alla documentazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Occorre non attendere trenta giorni e chiarire la vicenda nei tempi più rapidi possibili, anche per ripristinare un confronto".

"Perché politicamente la funzione di chi governa è quella di riconoscere sempre i conflitti, senza accettare di scegliere la scorciatoia della repressione. Ci aggiungeremo anche noi a richiedere la stessa documentazione e confidiamo che la giunta – concludono i due consiglieri di opposizione a Palazzo Vecchio – scelga di coinvolgere anche gli Rls (i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) rispetto ad alcuni aspetti sollevati in questi ultimi giorni" .