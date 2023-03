Alberi secchi e rifiuti sulla strada

Via Don Milani, degrado e sporcizia. A chiedere un intervento profondo di sistemazione è il capogruppo della Lega, Luigi Baldini che ha presentato un’interrogazione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale. "Ho chiesto al sindaco – ha detto Baldini – di intervenire in maniera radicale (con Alia, giardinieri, ecc) al fine di ripristinare un accettabile decoro e una migliore vivibilità dell’area".

Il problema riguarda lo spazio verde nell’area attraversata dalla via Don Milani. La zona è quella di Granatieri-Capannuccia. In tutta la zona non mancano rifiuti abbandonati ai margini della strada, tra plastiche, sacchetti, sedie rotte, cartacce. Il giardino comunale si trova in stato di abbandono con alberi secchi, quelli verdi non potati, manto erboso. Tutte le aree incolte di proprietà comunale che circondano strada e giardino sono totalmente senza cura.