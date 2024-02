Alberi a rischio. Verso l’abbattimento i dieci tigli della Pieve

Nello spazio esterno della Pieve di San Martino dovranno essere abbattuti una decina di tigli, parte dei circa trenta presenti dai lontani tempi dei Giuseppini. L’annuncio è stato fatto direttamente dalla Pieve che ha spiegato la necessità dell’operazione nel Notiziario parrocchiale. A motivare il taglio le cattive condizioni delle piante, datate e cresciute in un terreno argilloso: alcune, in particolare, sono diventate pericolose con il tempo per la chioma particolarmente pesante e branche esposte. Per poter effettuare l’abbattimento è stata presentata una relazione tecnica agli uffici competenti, con relativa documentazione fotografica, per 11 piante e, dopo l’analisi della documentazione, sono state fornite le necessarie autorizzazioni. Gli alberi da abbattere dovranno essere sostituiti dallo stesso numero di esemplari: dovranno essere piantati nuovamente tigli con altezza minima di tre metri. I lavori necessari per l’abbattimento e il reimpianto saranno effettuati a breve a carico della parrocchia: un primo contributo di 1200 euro per le nuove piantumazioni è già stato messo a disposizione dal Lions Club.