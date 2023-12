Alberghi, il trend fa ben sperare. Il Ponte dell’Immacolata tira. Camere occupate all’80 per cento

Quattro milioni. E’ il numero di persone che il ponte dell’8 pernotteranno nelle strutture ricettive di tutta Italia. Ma se a livello nazionale il trend dell’Immacolata appare positivo, che aria tira nella culla del rinascimento? Anche nella città gigliata il tasso di occupazione degli alberghi sembra tornato in linea con i livelli pre pandemici con picchi che si attestano intorno all’80 per cento. Insomma, il settore da oggi si prepara ad accogliere le orde di visitatori che passeranno in città questo lungo ponte. A confermare la positività è anche il presidente di Confindustria albergatori Stefano Rosselli "La stagione appare buona – spiega – ci sono segnali di stabilità e le prenotazioni non mancano, sia per il ponte che per le feste natalizie". Certo, non siamo ai livello del boom primaverile, quando gli americani avevano ’occupato’ ogni singolo posto letto della città (e non solo), gli alberghi non sono sold out; almeno per questo ponte. Ma il numero delle prenotazioni lascia intuire uno slancio positivo. E’anche vero che il mercato di riferimento sotto Natale tende a cambiare. Se d’estate una fetta importante della domanda è fatta dagli statunitensi, questa per le feste lascia spazio a quella nostrana "Ma anche dei paesi più vicini – aggiunge Rosselli – Francia, Germania ed europa continentale diventano una fetta importante". Ma anche il mercato asiatico sta dando i primi segnali di timida ripresa: "I coreani stanno iniziando ad affacciarsi – continua – Ancora timida invece la componente cinese". E se qualche mese fa lo scoppio del conflitto palestinese aveva fatto temere per la tenuta del settore fiorentino (vista la sensibilità degli americani al tema del terrorismo) l’avviso di Rosselli è un altro, e fa leva sul concetto di sicurezza: "Gli statunitensi sono attenti alla microcriminalità quando vanno all’estero – spiega – E oltre oceano stanno arrivando notizie di rapine, aggressioni e furti. subiti dai turisti in città. Basta una nota governativa dagli Usa che etichetta Firenze come pericolosa per veder sgonfiare la domanda in un battito di ciglia" conclude.

Ma sicurezza a parte, che l’afflusso di turisti per il ponte lasci ben sperare lo conferma anche il presidente di Federalberghi Francesco Bechi. "Sono le classiche festività dove si muovono gli italiani – spiega – Per il ponte c’è ancora disponibilità, ma i livelli di prenotazione sono buoni". E per il natale vero e proprio Bechi è chiaro : "Il 25 e il 26 le persone tendono a stare in famiglia – dice – il boom è atteso dopo il 27, fino più o meno alla befana. E’un copione che si ripete. Le presenze attese confermano il buon andamento del 2023" conclude. Più cauta la presidente di Assohotel Monica Rocchini: "Per Natale ancora il pienone non c’è – spiega – Ma le persone spesso si muovuono all’ultimo. Il ponte sta andando benino, ma non meglio di altri anni pre pandemici. Non facciamo i fuochi d’artificio". Insomma se da un lato i dati confermano una sostanziale ripresa del settore dall’altro non evidenziano un assalto turistico a Firenze, almeno per il ponte".