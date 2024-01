Albanese: "Ora 200 agenti in più"

"Ringraziamo il questore Maurizio Auriemma e le Forze dell’Ordine per l’attenzione e l’azione costanti per la sicurezza del nostro territorio, dimostrata anche nei numeri e nei fatti". A dirlo è l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese, commentando i dati esposti.

"E siamo felici di apprendere dell’arrivo di 24 nuovi agenti – continua – che però sono un numero assolutamente insufficiente per la nostra città e ben al di sotto di quello che noi abbiamo chiesto al governo, soprattutto considerando pensionamenti e trasferimenti". E ancora: "Perciò continuiamo con la richiesta di almeno 200 nuovi agenti di forze dell’ordine - conclude Albanese – in più per garantire la sicurezza e anche sostituire i colleghi che lasciano il servizio su Firenze".

Auriemma invece, a margine della conferenza, si è congratulato "per il lavoro svolto con grande sinergia dalle donne e dagli uomini della polizia, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza (con rinforzi provenienti anche da altre città), della polizia municipale, nonché dai vigili del fuoco". Ricordando anche che molte segnalazioni arrivano "direttamente dai cittadini, in quanto la voglia di legalità è maggiore in questo periodo".