Al Viper Theatre c’è la serata "Bacio della morte"

Torna stasera Firenze Metal al Viper Theatre, con una terrificante serata dal nome "Bacio della morte". Sul palco (dalle 19,30 in poi) si esibiranno ben sei band. Tra queste i "Deathless Legacy", che con il loro inconfondibile sound e la loro blasfema teatralità incendieranno il Viper con l’ultimo lavoro "Mater Larvarum". Seguiranno poi dei veri veterani della musica metal, ovvero i Necrodeath con il nuovo disco "Singin’ in the Pain", quindi i "Logical Terror" faranno ascoltare l’ultimo album "Sides Of Unknow". Non mancheranno i "Silence is Spoken" e i "Masarra". In chiusura i fiorentini "Sexual Hurricane" per divertire tutti con uno show tanto esilarante quanto irresistibile.