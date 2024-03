Al via lo sgombero in via dei Frilli: "Prevenire l’incolumità pubblica"

Via dei Frilli, parte l’iter per lo sgombero. Il sindaco Lorenzo Falchi ha infatti firmato una ordinanza contingibile e urgente di allontanamento di persone e sgombero delle cose presenti su un terreno di via dei Frilli con l’obiettivo di "prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana per motivi sanitari di igiene". L’atto intima ai soggetti individuati come occupanti e identificati di abbandonare con effetto immediato le baracche presenti nell’area che dovrà essere lasciata completamente libera, con l’avvertenza che, se ciò non avverrà, sarà data comunicazione all’Autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste. I proprietari del terreno occupato, invece, dovranno rimuovere ogni residuale materiale rimasto e occuparsi anche dello smaltimento dei rifiuti oltre che della predisposizione di misure idonee a impedire nuovi accessi. L’ordinanza, già notificata agli occupanti e alla proprietà, è stata inoltrata anche alle forze dell’ordine del territorio e all’Ufficio Territoriale di Governo di Firenze. La vicenda era già stata discussa in consiglio comunale per una interrogazione presentata dal capogruppo della Lega Daniele Brunori che chiedeva anche il numero delle persone presenti nell’area e come il Comune intendesse fronteggiare l’emergenza in questione. Il sindaco Falchi nell’occasione aveva riferito che un primo sopralluogo in zona era stato effettuato nell’agosto 2022 con la presenza accertata, al momento, di cinque persone, segnalate all’Autorità giudiziaria. Lo scorso 19 febbraio poi, come emerge dall’ordinanza, la polizia municipale di Sesto ha effettuato una seconda verifica in zona rilevando la presenza di due roulotte e annessi vari adibiti al deposito di materiali tra cui alcune bombole di gas e baracche utilizzate a dimora con servizi igienici improvvisati. Accanto alle baracche anche recinti per il ricovero animali: pollame e un cane in particolare. Al momento del sopralluogo in zona c’erano quattro persone ma in realtà, stando anche alle segnalazioni dei residenti in zona, le presenze fisse sarebbero più numerose. Vista la presenza di rifiuti, di apparecchiature di riscaldamento e cottura cibi potenzialmente a rischio e la mancanza di acqua potabile la situazione appare pericolosa "per l’incolumità pubblica e privata e per la salute": da qui l’ordinanza che impone lo sgombero in tempi strettissimi.