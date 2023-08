Al via le iscrizioni a "Passo Passo" a Calenzano: scopri il territorio!

Sono di nuovo aperte le iscrizioni alla tranche finale di iniziative del festival "Passo Passo", appuntamenti e camminate alla scoperta del territorio giunti alla quarta edizione. Le iniziative, quando non diversamente indicato (ad esempio per le degustazioni), sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria sul portale https:servizi.comune.calenzano.fi.itiscrizioniweb raggiungibile dal sito del Comune. Nel caso in cui l’evento desiderato non apparisse nella lista è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione allo 055 8833244254 per verificare la disponibilità di posti. Il festival ripartirà il 2 settembre con una attività particolare: l’orienteering nel parco del Neto adatto a bambini, ragazzi e adulti. Il giorno, dopo, invece, il programma prevede una visita al Rifugio Travalle, cavità artificiale utilizzata come rifugio da civili durante la seconda guerra mondiale, guidata dall’Unione Speleologica di Calenzano.