Al via la Fiera del Bestiame del Valdarno

Rignano, 19 maggio 2023 – Torna per la sua 32 esima edizione l’antica Fiera del Bestiame del Valdarno, vetrina zootecnica delle eccellenze toscane con l’obiettivo di valorizzare le produzioni tipiche e di qualità. Ospitata agli impianti sportivi di Rignano, durerà per tutto il fine settimana, partendo da domani alle 10,30 con la sfilata di animali e del corteo storico “Palio delle Tre corone” da piazza della Repubblica. Raggiungeranno gli impianti sportivi dove ci sarà l'inaugurazione della Fiera alle 11. Durante le giornate di sabato e domenica, oltre ad ammirare gli animali, sarà possibile assistere ai laboratori didattici, agli stand di vari espositori e alle degustazioni di prodotti del territorio, vivere il “battesimo della sella”, vedere gli animali del centro cinofilo e chiedere consigli comportamentali dei cani. Per la prima volta ci sarà anche un’area dedicata al giaggiolo "La via dell'Iris" a cura della Pro Loco con testimonianze, ricordi e memorie paesane e stand legati alla tradizione della coltura di questo fiore. Ci saranno anche laboratori didattici su latte, formaggio, api, grano. Ancora ci sarà una degustazione di vino e alle 21, in piazza Martini il musical “Sulla Cima dell’Olimpo” dell’associazione Notte di note. Sia a pranzo che a cena sarà attivo il ristorante sotto la tensostruttura. Domenica mattina oltre alle attività già presenti sabato, sarà possibile fare una passeggiata sulla vecchia Via della Dogana con racconti sulla pratica della transumanza o provare ad andare in canoa o assistere all'iniziativa "Apicoltura nel Valdarno". Ci sarà poi un raduno di fuoristrada con tappe nelle aziende agricole e fattorie, prove pratiche in canoa, laboratori e la sera chiusura in musica con “Aspettando Rignano Rock”. Il programma completo sul sito del Comune di Rignano.