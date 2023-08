Al via la festa dell’Unità Da Bonaccini a Zingaretti Il partito convoca i big

Di lotta e di governo, ma soprattutto di sostanza in vista delle elezioni. Torna la festa dell’Unità. Che in città ha abbandonato da tempo la ‘grandeur’ degli stand enogastronomici, della tombola e del ballo liscio per assumere una veste minimalista, itinerante, di sostanza. Per questo arriveranno i big nazionali del partito, per una kermesse che parli di economia, lavoro, ma anche e soprattutto di politica. "Torna la Festa De L’Unità nelle Piazze, nella Città e nei Circoli – ha detto il segretario cittadino, Tommaso Francioli – abbiamo tutta la volontà di aprire una fase fatta di impegno e di protagonismo. Che parta da quel che siamo e da ciò che vogliamo essere per Scandicci, per la Toscana e per il Paese". Si comincia il 26 Agosto alle 18.30 al Ginger Zone con Stefano Bonaccini e il sindaco di Firenze, Dario Nardella che discuteranno dei tagli ai progetti del Pnrr; il 20 al Ginger Zone di piazza Togliatti, il sindaco Fallani con la collega di Empoli, Brenda Barnini, e con il presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, discuteranno della “solitudine“ dei comuni di fronte al governo.

Arrivando a settembre, il 4 alle 21,15 alla pista di pattinaggio di Casellina in piazza Di Vittorio, l’assessore all’ambiente della Regione, Monia Monni parlerà delle sfide per la Toscana tra economia circolare, ambiente e politica. Il 5 alle 21,15 tocca a Eugenio Giani che illustrerà il piano regionale di sviluppo. Il 6 in piazza Matteotti, sempre alle 21,15 tocca a Nicola Zingaretti, che arriverà a Scandicci con Simona Bonafé per un dibattito sull’economia sostenibile.

Il penultimo appuntamento è il 7 settembre (21,15) al circolo del Vingone con “La Salute prima di tutto“. Interverranno l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini e il consigliere regionale Fausto Merlotti. La chiusura della festa; il 9 alle 21 in piazza della Resistenza è affidata al segretario regionale Emiliano Fossi. Finita la festa, dice il vecchio proverbio, gabbato lo santo: si ricomincerà a parlare di primarie, e di candidati per il dopo Fallani: il vicesindaco Giorgi con gli assessori Yuna Kashi Zadeh e Claudia Sereni, con il possibile outsider, ossia il consigliere regionale Merlotti che li osserva alla finestra.

Fabrizio Morviducci