Al via la Festa del Perdono Dieci giorni tra tradizione e novità

Si accendono le luci e i suoni del luna park ed a Incisa è di nuovo Festa del perdono ( nella sua versione primaverile). Dieci giorni di giochi, divertimenti ed eventi nel cuore del paese a partire da oggi fino al primo maggio con una mascotte speciale: l’alpaca. Nell’ultimo pomeriggio di festa infatti sarà possibile conoscere da vicino questo simpatico animale. Per la terza edizione della versione primaverile del Perdono, organizzata dalla Pro Loco Aldo Caselli col centro commerciale naturale di Incisa Le botteghe del Petrarca e altre realtà del territorio, si parte oggi ufficialmente con l’inaugurazione delle giostre: resteranno aperte ogni giorno feriale dalle 15,30 alle 24 e nei festivi dalle 10,30 a mezzanotte. Domani su un manto sintetico si sfidano i Pulcini 2013 nel primo torneo di calcio del Perdono con Ideal Club Incisa. Domenica è il giorno del grande mercato in piazza Auzzi dalle 8 alle 20 e nel pomeriggio si esibiranno i talenti del Centro studi danza. Il 25 aprile in via Olimpia ci saranno l’animazione per i bambini con pallone in omaggio per tutti e il torneo di rugby in collaborazione con Valdarno Rugby alle 16. La sera poi tutti a cena al circolo Arci per sostenere il progetto AmicAfrica. Ancora sport sabato con le partite di calcio stavolta per la classe 2016-2017 mentre domenica 30 aprile alle 15,30 in piazza Santa Lucia verrà organizzata la tombola per ragazzi con la consegna delle cartelle gratuite e ricchi premi. Sarà anche presentata l’attività della Croce Rossa di Incisa con l’inaugurazione di un nuovo mezzo attrezzato e il Fun Tennis. Finale il primo maggio con gli alpaca e poi una serata caraibica con aperitivo e balli.

Manuela Plastina