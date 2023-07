Al via la comunità energetica

Anche Reggello avrà la sua comunità energetica: innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro della rivoluzione green deliberata negli scorsi mesi dal consiglio comunale reggellese che prevede appunto la costituzione di una realtà di promozione dell’unione tra persone, attività commerciali, artigianali, industriali, piccole medie imprese, enti pubblici e religiosi, al fine di produrre, condividere e consumare l’energia elettrica ad impatto zero prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile. Ora l’amministrazione sta avviando una serie di incontri con gli imprenditori e le associazioni locali per presentare loro il progetto e far conoscere i benefici economici, sociali e ambientali derivanti da questa scelta. Nei prossimi mesi la partecipazione a questi appuntamenti di confronto verrà estesa a tutta la cittadinanza.