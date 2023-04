Al via il progetto ‘Liberi da rifiuti’ A lezione di educazione ambientale

Sette appuntamenti, trenta classi delle scuole secondarie di primo grado, per un totale di 750 alunni e 60 docenti: sono i numeri dell’iniziativa ‘Liberi dai rifiutì, il progetto di educazione ambientale promosso nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali. Il calendario di appuntamenti ha preso il via ieri mattina al parco delle Cascine dove oltre 90 alunni delle scuole secondarie di primo grado Beato Angelico di Firenze e Gianni Rodari di Scandicci, accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati in alcune aree del parco, a cui è seguita un’analisi dei rifiuti raccolti e una riflessione sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente.

Gli incontri sono anche l’occasione per confrontarsi sul corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto e sulle altre buone pratiche improntate alla sostenibilità e per approfondire alcuni aspetti relativi all’impatto ambientale. Le prossime tappe toccheranno San Giovanni Valdarno (Arezzo), Poggibonsi (Siena), Prato, Capannori (Lucca), Empoli (Firenze) e Quarrata (Pistoia). L’iniziativa, ha sottolineato il responsabile delle relazioni esterne Unicoop Firenze, "ha coinvolto tanti cittadini toscani, mobilitandoli sul tema dell’ambiente". Il presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza ha osservato che "coinvolgere gli alunni in una grande attività di monitoraggio scientifico, qual è a tutti gli effetti ‘Liberi dai rifiuti 2023’, oggi ha, per noi, un duplice significato.

Da un lato quello di rendere protagoniste del cambiamento le nuove generazioni, dall’altro ricordare sempre che l’ambientalismo scientifico si nutre tanto di conoscenza quanto di coerenza nelle nostre azioni". Tra i presente l’assessore all’ambiente del Comune di Firenze Andrea Giorgio secondo cui i "più giovani sono i principali alleati per costruire insieme un modo migliore e più sostenibile". "Iniziative come questa - ha concluso l’assessore all’educazione di Palazzo Vecchio Sara Funaro - sono importanti per sensibilizzare i giovani sull’ambiente e la sostenibilità".