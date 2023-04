Al via il corso per i volontari

La Misericordia di Impruneta organizza un corso livello base gratuito per aspiranti volontari. Per partecipare al corso (in piazza Accursio da Bagnolo 11 il 3 maggio alle 21,30) o per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 338.7922552.

Il corso può essere considerato come il primo passo per poter diventare un volontario e mettersi all’opera a favore della comunità.

La misericordia dell’impruneta è da sempre attiva nel campo della formazione, fornisce lezioni sul sistema sanitario 118, sulla rianimazione cardio-polmonare, sulle tecniche di barellaggio, sull’ autoprotezione e sicurezza, aspetti legislativi del soccorso.

Il corso è completamente gratuito.