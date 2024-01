Al via il bando per gli ambulanti

Pubblicato il bando per l’assegnazione, in concessione dodecennale, dei posteggi non occupati nei mercati settimanali del mercoledì in via della Conoscenza e del venerdì in via Cioni località Settimello. Le domande, esclusivamente via pec, potranno essere presentate fino al prossimo 26 gennaio. Il bando e il modulo di domanda possono essere visionati e scaricati dal sito Intenet del Comune di Calenzano. In particolare, in via della Conoscenza sono a disposizione quattro posteggi non alimentari (uno dei quali riservato a portatori di handicap) e in via Cioni tre, anche in questo caso non alimentari e con riserva, per uno, per portatori di handicap. Per la graduatoria si terrà conto, fra l’altro, del maggior numero di presenze maturate nel mercato e, a parità di presenze, dell’anzianità complessiva maturata.