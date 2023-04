Al via i lavori sul sistema elettrico

Al via, da lunedì, i lavori a cura di E-Distribuzione del Gruppo Enel per il piano di potenziamento del sistema elettrico che riguarderanno la zona di Carraia. L’intervento prevede il rinnovamento di un chilometro circa di linee elettriche aeree con rimozione di sostegni e interramento dei cavi, con benefici ambientali e paesaggistici per la frazione. Grazie a queste operazioni sarà possibile effettuare, nell’area compresa tra Carraia e Le Croci, una richiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e che, in caso di disservizio di una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato. Le operazioni, che dovrebbero concludersi il 21 aprile, saranno effettuate in orario giornaliero e richiederanno alcune interruzioni dell’energia elettrica.