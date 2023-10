Al via i lavori al cimitero di Casaglia

Prenderanno il via dopo la celebrazione dei defunti di inizio novembre, i lavori per la messa in sicurezza del cimitero di Casaglia. Durata prevista circa 6 mesi, con un investimento di 64mila euro dal bilancio della Cimiteri di Calenzano Spa. Il sito è antico: nell’archivio storico del Comune sono stati trovati i progetti originali del 1913 ma la struttura è stata costruita negli anni Venti dopo che il precedente cimitero era risultato non più adeguato e si cercava un luogo più distante dall’abitato. Da tempo però il camposanto presenta una serie di criticità: negli anni scorsi, ad esempio, a seguito della formazione di alcune crepe erano stati eseguiti dei saggi sui muri perimetrali che avevano portato a un intervento provvisorio di puntellamento per la sicurezza. In base alla relazione tecnica, è emersa la possibilità di ricorrere a una riparazione della tessitura muraria, detta "cuci e scuci", per il consolidamento di buona parte delle murature perimetrali lesionate.

Per la porzione sul lato ovest verrà adottata una soluzione diversa, con la demolizione del muro fortemente inclinato e a rischio crollo, e la realizzazione di un cordolo in cemento armato come base per una schermatura forata in acciaio zincato color corten. "Le tombe ora inaccessibili per il puntellamento del muro dovranno essere smontate al momento della demolizione - dice il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Alberto Giusti - e la società che gestisce i cimiteri comunali sta avvertendo in questo periodo i familiari dei defunti interessati".

S.N.