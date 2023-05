Al nido gratis, anche se è privato

Anche il Comune di Fiesole ha aderito alla misura "Nidi gratis", introdotta dalla Regione Toscana per l’anno educativo 202324, con l’obiettivo di promuovere e sostenere, attraverso l’abbattimento delle rette, la frequenza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi), pubblici e privati accreditati. E l’iniziativa non è caduta nel vuoto. Hanno infatti detto sì i gestori delle due strutture comunale. Ma non solo. "Abbiamo avuto l’adesione anche delle due cooperative che gestiscono i nostri nidi per la parte privata – ha detto il sindaco Anna Ravoni –. Sono molto soddisfatta. Questa è infatti un’ottima iniziativa della Regione perché aiuta i bambini a stare insieme fin da piccolissimi". Il bando regionale prevede di fatto uno sconto diretto per le famiglie con Isee fino a 35mila euro. Le domande andranno presentate presumibilmente da fine maggio a fine giugno