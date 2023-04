Al Museo Novecento si viaggia nel Metaverso

di Barbara Berti

"Oltrepassare le barriere del tempo e dello spazio per uno speciale viaggio nel Metaverso". E’ quanto offre il Museo del Novecento di Firenze dove, dal 25 aprile, con un programma di visite guidate, rivolte in particolare - ma non solo - ai giovanissimi, che accompagnano in una maniera singolare alla scoperta delle mostre "L’origine du monde", dedicata al maestro Lucio Fontana e "The messages of gravity" di Luca Pozzi, in stretto dialogo con l’esposizione principale. La prima parte della visita si svolgerà fra le opere di Lucio Fontana, per proseguire il percorso all’interno della sala Cinema del Museo, dove insieme ad altri lavori è proiettato il video di Luca Pozzi "Rosetta Mission 2022".

Il video, ispirato all’omonima missione spaziale dell’Esa, che si è svolta tra il 2004 e il 2016, presenta la ricostruzione in 3D della cometa 67.P Churyumov Gerasimenko, trasformata da corpo celeste fisico in un punto di convergenza digitale per diverse discipline. In questo ambiente immersivo i visitatori potranno sperimentare l’esperienza nel Metaverso grazie all’ausilio di speciali visori hi-tech. Luca Pozzi, classe 1983, giovane artista milanese, lega da sempre il suo lavoro interdisciplinare alla fisica quantistica e alla cosmologia multi-messaggera. In questa mostra, ispirata soprattutto ai lavori di Lucio Fontana, l’artista ha elaborato ambienti immersivi, fotografie e sculture magnetiche che attingono al mondo della scienza per indagare l’origine del cosmo e la sua dimensione incalcolabile. A distanza di settant’anni dai primi "concetti" spaziali di Fontana, Pozzi ci invita a un viaggio cosmologico che il maestro italo-argentino non poteva conoscere ma solo immaginare.

Le opere di Pozzi, progettate attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale e create nel Metaverso, sono in un certo senso la naturale conseguenza della sperimentazione radicale di Fontana con lo spazio. Queste visite speciali sono in programma nelle giornate del 25 e 30 aprile, 1, 7, 14 e 28 maggio, 2 e 4 giugno (ore 16,30) e si rivolgono a visitatori con età superiore ai 13 anni (il gruppo sarà composto da un massimo di sette partecipanti). Nel corso di alcune visite i mediatori MUS.E saranno supportati dai ragazzi protagonisti del "Progetto Teens", che vede il coinvolgimento di studenti nella progettazione di attività e iniziative nei musei fiorentini. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure 055.2768224.