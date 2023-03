Al museo Geo il punto sul clima che cambia

Mercoledì 15 allo ore 17 al Museo Geo di Pontassieve si terrà un nuovo incontro - organizzato dalla associazione Amci della Biblioteca - del ciclo “Pillole per la mente”. L’incontro, dal titolo “Il mondo cambia. Quali approcci immaginare?” vedrà come relatore l’assessore Jacopo Bencini,, in qualità però di policy advisor dell’Italian climate network. Si parlerà infatti della recente conferenza sul clima, tenutasi a Sharm el Sheikh a cui Bencini ha partecipato.

Il centro raccolta

"I cipressi" riapre

Aer ha riaperto i battenti del centro di raccolta “I cipressi” per il conferimento di rifiuti con orario dal lunedì al sabato 8-18, e continua il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione al numero verde 800 011895.