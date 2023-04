Al ’Monni’ il dibattito dei candidati sindaci sul tema cultura

Al teatro Dante Carlo Monni di Campi si parla di cultura ed eventi. Stasera (ore 21) è in programma un confronto con i candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative dal titolo "Eventi e cultura". Al dibattito, dunque, sono attesi i cinque in corsa per la carica da primo cittadino: Leonardo Fabbri sostenuto dal Pd e dalle civiche Fabbri sindaco e Muoviamo Campi; Paolo Gandola sostenuto da Lega, Forza Italia e dalle civiche Impegno vero, Cambiare si può e Centrodestra campigiano; Antonio Montelatici sostenuto da Fratelli d’Italia e dalle civiche Campi Domani e Centrodestra per Montelatici; Riccardo Nucciotti sostenuto dalle civiche Nucciotti Sindaco e Insieme per Riccardo Nucciotti; Andrea Tagliaferri sostenuto dalle liste Si Campi a Sinistra, Fare Città, Sì al Parco No aeroporto e dal Movimento 5 Stelle. Il confronto sarà incentrato sull’ampio tema della cultura, ben presente nei rispettivi programmi elettorali.