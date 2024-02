Al Lumiére aria di passione. Il musical con Andreaggi

FIRENZE

Un musical che tratta d’amore. Dopo che si è celebrato il grande giorno degli innamorati, domani alle 21 al Teatro Lumiére, alle 20.45, andrà in scena ’Amori oltre la fine del mondo’. Uno spettacolo incentrato su grandi storie d’amore mitologiche, storiche e letterarie che accompagneranno canzoni a tema di famosi cantautori italiani. Il recital musicale vedrà sul palcoscenico Lorenzo Andreaggi come attore e voce solista insieme ad un’attrice e alla band formata da: Bruno Scantamburlo alle chitarre e al mandolino, Federico Calabretta alla tastiera, Pierluigi Fantozzi al clarinetto, Bernardo Sacconi al basso e al contrabbasso e Duccio Bonciani alla batteria. Sul palcoscenico anche l’attrice Ilaria Giovannelli che insieme ad Andreaggi formeranno il duo comico della serata. Insieme interpreteranno alcune tra le più famose coppie di innamorati: da Ulisse e Penelope a Romeo e Giulietta, da Tarzan e Jane a Biancaneve e il Principe fino alla famosa coppia del film ’Via col vento’. Sul palco anche Mario Mariani che racconterà com’è cambiato l’amore nel corso dei secoli, dal mondo antico fino al mondo moderno. Nello spettacolo anche l’attore fiorentino Luciano Casaredi che interpreterà il sommo poeta Dante Alighieri. Per informazioni e vendita biglietti rivolgersi a [email protected] - 055 389 0214 www.teatrolumiere.it.