Al lavoro nei terreni confiscati alla mafia

C’è ancora qualche giorno di tempo per provare a partecipare a "E!state LiberI!", esperienza di vita e di lavoro per giovani: per una settimana, andranno a impegnarsi nei terreni confiscati alle mafie e gestiti da una cooperativa sociale a Teano e Sessa Aurunca. Potranno contribuire alle attività del ristorante sociale, della fattoria didattica, dell’agricoltura sociale e del turismo responsabile e sostenibile. Si confronteranno anche con le storie di coloro che hanno avuto una "seconda occasione". Per i Comuni del Valdarno, con capofila Reggello, partiranno 15 ragazzi più tre accompagnatori destinati al campo di Teano. Al ritorno l’esperienza verrà condivisa anche grazie al coinvolgimento di due compagnie teatrali valdarnesi.