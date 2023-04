Al Franchi con i cantieri C’è fiducia "Dialogo avviato con la Fiorentina"

Brividi Pnrr, dopo la doccia fredda di matrice europea con la Ue che ha rimesso in discussione parte dei finanziamenti per il restyling dello stadio Franchi da queste parti già messi idealmente in cassaforte la questione stadio continua a tener banco in città. Ieri è tornato sulla questione il sindaco Dario Nardella cercando di riportare un briciolo di serenità nell’ambiente.

Sui 55 milioni di euro del Pnrr per lo stadio il sindaco si è detto fiducioso: "Il governo l’ha detto, attraverso le parole di Fitto, è impegnato al massimo su questo fronte, e noi vogliamo credere al governo". Nardella ha cercato di smorzare i toni anche sui due anni di possibile ’trasferta’ dei viola durante i lavori al Franchi (in queste settimane, non senza la consueta coda di polemiche, sono state passate in rassegna diverse ipotesi, dal vicino stadio Castellani di Empoli a soluzioni più distanti e complesse come Modena, Reggio Emilia e perfino La Spezia).

"In questi giorni stiamo lavorando con grande serietà, pazienza e discrezione evitando di partecipare a questa ridda di commenti o dichiarazioni sugli aspetti più importanti come quello della individuazione della soluzione per far giocare la Fiorentina allo stadio Franchi durante i lavori. – le parole pronunciate ieri dal sindaco – Come già detto e ribadito da Joe Barone, c’è una collaborazione molto intensa e siamo al lavoro perché siamo fiduciosi di trovare una buona soluzione, guardando prima di tutto all’interesse della città e dei tifosi".

Tornando al capitolo Pnrr c’è da registrare un significativo intervento del governatore Eugenio Giani: "La situazione è buona, le cose qui stanno funzionando bene – ha premesso proprio ieri – Il Pnrr in Toscana non prevede grandi opere, ha un livello di caduta su vari comuni e territori, è molto articolato e questo è un bene: sono al momento 6,6 miliardi che si rivolgono a piccole e medie opere, un volano che distribuisce lavoro e produzione in modo molto diffuso sulla nostra regione". Giani ha fatto il punto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza nella sala Esposizioni di palazzo Strozzi Sacrati.

Dei 6,6 miliardi di investimenti attivati in Toscana il contributo diretto dal Pnrr è di 5,6 miliardi (il resto arriva da altri fondi integrativi), per un un totale di 5.920 interventi sul territorio, articolati tra Comuni, Province, Enti di gestione delle acque, Asl e Università, Consorzi di bonifica, la Regione. Giani si è detto certo che "il 90 per cento dei progetti arriverà a conclusione nel 2026". "Al momento - ha specificato – vedo avviate in modo irreversibile poco più il 60% di queste opere".

Nell’elenco dei progetti anche ovviamente molte opere che insistono sul territorio fiorentino. Lo stadio Franchi, appunto, a proposito del quale Giani cita le posizioni a livello nazionale del Ministro Abodi e del Ministro Fitto: "Sono convinto che il progetto andrà avanti". Ci sono poi i 742 milioni per il sistema tramviario verso e 48,6 milioni sulla Stazione Belfiore. Nel capitolo Missione 4 (istruzione e ricerca) ci sono per tutta la Toscana gli oltre 500 milioni per le scuole. Per la sanità ai 570 milioni interamente coperti dal Pnrr si aggiungeranno 32 milioni di risorse regionali. Fondi che ovviamente in buona parte sono destinati anche al territorio fiorentino.

Emanuele Baldi