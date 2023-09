Al Forte Belvedere live di Coscia e D’Alessandro

Un’anteprima di lusso per il Firenze Jazz Festival. Stasera (ore 20) al Forte Belvedere, è in programma il concerto, a cura di Empoli Jazz, che vedrà assieme, in prima assoluta, il gran maestro della fisarmonica Gianni Coscia e il virtuoso dell’organetto Alessandro D’Alessandro: un dialogo tra due strumenti “fratelli” e tra due dei massimi specialisti di “mantice a bottoni’.