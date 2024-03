"Al di là dell’apparenza" per ridere e riflettere

Una riflessione sull’apparire a tutti i costi che rischia di soffocare l’essenza dell’uomo, compiuta, però, attraverso un’opera divertente. La commedia in vernacolo "Al di là dell’Apparenza" di Stefano Cosi, che sarà in messa in scena dalla Compagnia I gatti lunatici al Teatro San Martino di piazza della Chiesa oggi alle 16,45, con la sua brillante fusione di umorismo e pathos invita infatti il pubblico a un ‘pensiero critico’ su questi temi, pur offrendo momenti di genuino divertimento. Attraverso personaggi caricaturali e situazioni grottesche lo spettacolo svela l’assurdità e il pericolo insiti nelle apparenze ingannevoli, ma anche la possibilità di un’esistenza più autentica e soddisfacente. Numerosi i riconoscimenti già ottenuti: fra l’altro quello del Club Unesco di Firenze che ha premiato l’opera per il suo significativo contributo culturale e la promozione di un vernacolo unico.