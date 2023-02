"Al Crocifisso ortofrutta a km zero" Aperto il nuovo mercato settimanale

di Lisa Ciardi

Taglio del nastro per il nuovo mercato del Crocifisso, in piazza Bachelet. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta ieri, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi e dall’assessore Andrea Di Natale. Sei i banchi, fra generi alimentari e non, che d’ora in poi troveranno posto qui ogni lunedì mattina dalle 8 alle 13, aggiungendosi a quelli degli altri mercati rionali signesi: il martedì in piazza Pratelli e nella frazione di San Piero a Ponti, il mercoledì a San Mauro a Signa, il venerdì nel capoluogo da via Roma a piazza della Repubblica. "Questo nuovo spazio a servizio della comunità rientra nel programma di sviluppo commerciale del nostro territorio – ha detto Fossi -. Guardiamo alla riqualificazione urbanistica di diverse zone di Signa e a una rigenerazione commerciale. Mi auguro che gli abitanti del quartiere prendano a riferimento questa piazza come punto per una buona spesa ma anche come luogo di scambio e aggregazione. Sono certo che tutto il quartiere troverà grande giovamento da questo nuovo mercato". Soddisfazione fra commercianti e cittadini. "Abito all’Indicatore ma ho saputo di questa iniziativa e sono venuta a vedere – spiega Nour El Houda Aymouche -. Mi sembra un ottimo progetto per favorire il commercio e la vita nella zona". "È un’idea molto intelligente – spiega Marco Scerra, con il suo storico banco di frutta e verdura – e per noi ha un doppio valore perché coltiviamo la terra proprio qui dietro. Possiamo quindi portare frutta e verdura appena raccolta". "In passato erano stati fatti alcuni tentativi – continua Giuliano Becagli – ma questa volta il progetto è partito nel modo giusto e mi auguro che vada avanti al meglio". "Siamo molto contenti di questa prima giornata – dice Antonio Gagliardi del banco di abbigliamento Antó -. C’è un pubblico che apprezza i prodotti di qualità e crediamo che ci siano tutti i presupposti per lavorare bene".