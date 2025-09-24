Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaAl cinema il mosaico del mondo
24 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Al cinema il mosaico del mondo

Al cinema il mosaico del mondo

Il mosaico del mondo. Voci, storie, popoli e tradizioni lontane, ma incredibilmente vicine. Sono i mille tasselli che compongono...

Si rinnova l’appuntamento con la stagione autunnale dei festival internazionali: la ’50 Giorni di Cinema a Firenze’ si terrà dal 7 ottobre all’11 dicembre

Si rinnova l’appuntamento con la stagione autunnale dei festival internazionali: la ’50 Giorni di Cinema a Firenze’ si terrà dal 7 ottobre all’11 dicembre

Per approfondire:

Il mosaico del mondo. Voci, storie, popoli e tradizioni lontane, ma incredibilmente vicine. Sono i mille tasselli che compongono la ’50 giorni di cinema a Firenze’, l’appuntamento con la grande stagione autunnale dei festival internazionali in programma dal 7 ottobre all’11 dicembre. Il programma, ideato da Fondazione Sistema Toscana con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio, presenta al Cinema La Compagnia nove rassegne cinematografiche con una ricca proposta di film, talk, performance, mostre e approfondimenti: tra le novità di quest’anno, la Fondazione CR mette a disposizione una tessera valida per sedici ingressi – quattro per ogni festival – al costo di 50 euro e gli abbonamenti gratis per 500 under 25.

Il percorso si apre dal 7 al 12 ottobre con la sedicesima edizione del ’Middle East Now’, il viaggio guidato da Roberto Ruta e Lisa Chiari alla scoperta dei mille volti del Medio Oriente, con focus speciale sulla questione israelo-palestinese; dal Medio Oriente alla Cina, dal 15 al 19 ottobre ecco il FánHua Film Festival, che per la quinta volta rinnova il suo invito a scoprire le molteplici realtà storiche e contemporanee del paese del Dragone rosso. È invece interamente rivolto all’universo femminile dietro la macchina da presa la 46esima edizione del Festival di Cinema e Donne, con sezioni speciali ideate da Jasmine Trinca e Piera Detassis riservate alle registe e professioniste dell’audiovisivo e la collaborazione con il ’Gaza International Festival for Women’s Cinema’. Dal 30 ottobre al 2 novembre si torna in Europa con i quarant’anni del ’France Odeon’, celebrati all’Institut Français con la consueta carrellata di film inediti e provenienti dai principali festival internazionali; come è un gradito ritorno dal 3 al 9 novembre quello del ’Festival dei Popoli’, con tante proiezioni, masterclass e incontri sul cinema documentario e del reale. Film d’artista, immagini in movimento e documentari sull’arte contemporanea sono protagonisti tra il 12 e il 16 novembre dello ’Schermo dell’Arte’, seguito dal ’Florence Queer Festival’, che dal 26 al 30 novembre chiude il mese con temi, esperienze ed espressioni artistiche dell’universo Lgbtqia+. A dicembre, gran finale dal 5 al 10 in compagnia del ’River to River Indian Film Festival’, da venticinque anni a Firenze, e del ’N.I.C.E - New Italian Cinema Events’, che l’11 celebra con una serata speciale la conclusione delle attività annuali dell’associazione finalizzate alla promozione del cinema italiano nel mondo.

Giulio Aronica

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Festival di SanremoCinema