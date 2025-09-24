Al cinema il mosaico del mondo

Il mosaico del mondo. Voci, storie, popoli e tradizioni lontane, ma incredibilmente vicine. Sono i mille tasselli che compongono la ’50 giorni di cinema a Firenze’, l’appuntamento con la grande stagione autunnale dei festival internazionali in programma dal 7 ottobre all’11 dicembre. Il programma, ideato da Fondazione Sistema Toscana con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio, presenta al Cinema La Compagnia nove rassegne cinematografiche con una ricca proposta di film, talk, performance, mostre e approfondimenti: tra le novità di quest’anno, la Fondazione CR mette a disposizione una tessera valida per sedici ingressi – quattro per ogni festival – al costo di 50 euro e gli abbonamenti gratis per 500 under 25.

Il percorso si apre dal 7 al 12 ottobre con la sedicesima edizione del ’Middle East Now’, il viaggio guidato da Roberto Ruta e Lisa Chiari alla scoperta dei mille volti del Medio Oriente, con focus speciale sulla questione israelo-palestinese; dal Medio Oriente alla Cina, dal 15 al 19 ottobre ecco il FánHua Film Festival, che per la quinta volta rinnova il suo invito a scoprire le molteplici realtà storiche e contemporanee del paese del Dragone rosso. È invece interamente rivolto all’universo femminile dietro la macchina da presa la 46esima edizione del Festival di Cinema e Donne, con sezioni speciali ideate da Jasmine Trinca e Piera Detassis riservate alle registe e professioniste dell’audiovisivo e la collaborazione con il ’Gaza International Festival for Women’s Cinema’. Dal 30 ottobre al 2 novembre si torna in Europa con i quarant’anni del ’France Odeon’, celebrati all’Institut Français con la consueta carrellata di film inediti e provenienti dai principali festival internazionali; come è un gradito ritorno dal 3 al 9 novembre quello del ’Festival dei Popoli’, con tante proiezioni, masterclass e incontri sul cinema documentario e del reale. Film d’artista, immagini in movimento e documentari sull’arte contemporanea sono protagonisti tra il 12 e il 16 novembre dello ’Schermo dell’Arte’, seguito dal ’Florence Queer Festival’, che dal 26 al 30 novembre chiude il mese con temi, esperienze ed espressioni artistiche dell’universo Lgbtqia+. A dicembre, gran finale dal 5 al 10 in compagnia del ’River to River Indian Film Festival’, da venticinque anni a Firenze, e del ’N.I.C.E - New Italian Cinema Events’, che l’11 celebra con una serata speciale la conclusione delle attività annuali dell’associazione finalizzate alla promozione del cinema italiano nel mondo.

Giulio Aronica