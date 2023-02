Al buio sui binari, unica torcia lo smartphone: minorenni multati

FIRENZE

Giochi pericolosi lungo i binari della ferrovia. Dopo i ragazzi seduti a bordo dei binari fino a poco prima del passaggio dei treni ecco quelli che i binari li attraversano. O meglio: che si ’divertono’ a passeggiarci sopra tenendo in mano una sola ’lanterna’: la luce dei propri smartphone. In cinque – con quattro minorenni – sono stati avvistati da una pattuglia della Polizia e il gioco è finito. Un gioco molto pericoloso. Gli agenti della Poler che li hanno visti per primi erano in servizio a bordo treno sulla tratta Pontassieve-Firenze e subito hanno chiesto al gestore della circolazione di far rallentare tutti i treni in transito sulla tratta, per metterli in sicurezza. Fermati sono stati multati negli uffici di Polizia e riaffidati alle famiglie, dopo un tentativo degli agenti di fargli comprendere la gravità del comportamento. Forse mutuato da qualche gioco elettronico. In uno in partcolare quattro ragazzi vanno a piedi lungo una ferrovia. Mettono però a rischio la vita perché spesso attraversano dalla parte opposta o ritornano indietro e continuano a correre sul marciapiede che costeggia il binario. Una sfida.

La Polfer va nelle scuole per promuovere tra gli adolescenti la cultura della sicurezza individuale nelle stazioni e sui treni. Dall’inizio dell’anno ha incontrato più di 70 classi e circa 2600 studenti, per il progetto di educazione alla legalità “Train…to be cool”.

giovanni spano