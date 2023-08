Al buio lungo il torrente Rimaggio "Lampioni esclusi da normativa"

Non sarà possibile installare un impianto di illuminazione sul percorso lungo il torrente Rimaggio, molto battuto, che collega il parco dell’Oliveta con piazza Ginori. L’annuncio è arrivato direttamente dalla vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli in risposta a una interrogazione presentata dal consigliere Maurizio Vitrano della Lega che lamentava, oltre alla visibilità, anche la presenza di persone che, con il buio, effettuano atti di vandalismo: "Per la stessa ragione per cui si tengono puliti i fiumi – ha spiegato Pecchioli – ovvero per motivi di sicurezza, la normativa, in particolare un Regio Decreto del 1904, impone di non costruire manufatti nell’alveo del fiume. Quindi non si possono realizzare impianti di illuminazione pubblica perché potrebbero diventare motivo di ostruzione per le acque".

Quello che si può fare – ha proseguito – "è di illuminare il percorso dall’esterno, ovvero da punti terminali, ma da valutazioni fatte questo tipo di illuminazione risulterebbe poco efficace anche per la lunghezza del percorso. D’altra parte, il camminamento in questione non è l’unico che collega il parco con il centro quindi nelle ore serali e notturne possono essere usate le altre strade a disposizione, tutte illuminate". Una possibilità da tenere presente, secondo Vitrano, sarebbe però quella di chiudere la sera il percorso.

Sandra Nistri