Aizza il pitbull per rubare un telefono Arrestato il rapinatore con il cane

FIRENZE

Un pitbull come “aiuto“ rapinatore, da aizzare contro la vittima. E’ quanto sarebbe accaduto l’altra notte nella centralissima via Tornabuoni dove, secondo quanto riferito dal malcapitato, il malintezionato si sarebbe visto strappare il cellulare da alcune persone tra cui una accompagnata dall’animale.

Le volanti della polizia, dopo aver ricevuto la chiamata di aiuto, si sono messi sulle tracce dei rapinatori e nei paraggi hanno effettivamente rintracciato il cane ed il suo proprietario. Si tratta di un 18enne, di origine straniera, ora finito a Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

Deve rispondere di rapina aggravata in concorso. Il cane, al momento, è stato invece affidato alle cure della locale Asl Veterinaria.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 3, il 18enne avrebbe rapinato del cellulare un giovane in via Tornabuoni aizzandogli contro un pitbull.

La vittima dell’episodio, che fortunatamente non ha riportato lesioni, è stata subito soccorsa da una volante della Questura che poco dopo ha rintracciato in lungarno Vespucci il presunto autore del gesto.

Sempre sulla base di quanto emerso, il malintenzionato sarebbe stato in compagnia di almeno altre due persone, al momento rimaste ignote e che sembra abbiano concorso a diverso titolo nella rapina: uno, ad esempio, avrebbe spintonato il malcapitato coadiuvando il complice. Una volta fermato il giovane è stato trovato in possesso della refurtiva, ovvero lo smartphone portavo via pochi attimi prima al legittimo proprietario, che è stato restituito.

Sempre a proposito di refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari nei giorni scorsi la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi – Peretola ha rintracciato e riconsegnato alla legittima proprietaria una bicicletta rubata poco prima in via Melegnano del valore di quasi 2000 euro.

L’uomo trovato a bordo del mezzo, un tunisino di 39 anni, è stato denunciato per ricettazione.