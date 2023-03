"Aiuto i più deboli, ma la burocrazia è un freno"

di Linda Coscetti

Quanta burocrazia e quanti ostacoli anche per chi vuole aiutare i disabili. Lo ha provato sulla sua pelle Giacinto Tufaro, 72 anni, che non è riuscito a ottenere il permesso affinché uno dei suoi mezzi per trasportare persone con handicap possa transitare nella ztl. Tufaro, dopo che per tutta la vita ha lavorato come oss, adesso, in virtù di un accordo con il Comune, utilizza due auto per accompagnare a pagamento i disabili ovunque abbiano bisogno di andare. "Ho deciso di offrire questo servizio perché è tutta la vita che sto dalla parte dei più deboli – racconta – Se non fosse che, a quanto pare, ci sono persone di serie A e altri di serie B". La società Sas incaricata di rilasciare i permessi per entrare nelle ztl non avrebbe infatti concesso a uno dei due mezzi di Tufaro il permesso per circolare nelle corsie preferenziali e nelle strade del centro. Il rifiuto sarebbe motivato dalla circostanza che quel veicolo non è attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

"Ho due auto: una per il trasporto di persone disabili in sedia a rotelle e l’altra per il trasporto di persone affette da altri tipi di disabilità. Ma a quest’ultima è stato negato il permesso e io trovo questa decisione un’assurdità". Il lasciapassare si è infatti incagliato nel caos dei requisiti necessari per il rilascio del permesso. Una vicenda che è lo specchio di come talvolta la burocrazia sia distante dalla vita reale delle persone e soprattutto di quelle meno fortunate. "Il 90% delle persone che accompagno nei centri sanitari sono senza permesso blu riservato ai disabili, ma non per questo devono rinunciare a usufruire delle agevolazioni sulla viabilità. Nella sfera della disabilità c’è un mondo che la burocrazia non conosce: persone affette da autismo, da epilessia. I regolamenti a volte dimentica il buonsenso". Disagi ai quali replica l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti: "Suggerisco al signor Tufaro di trasportare le persone non affette da disabilità motoria nell’auto attrezzata che ha ottenuto il permesso".