"Aiutiamo la Piana, tre cene per rialzarsi insieme"

"Tre iniziative per aiutare e per aiutarci". Christian Domizio, il presidente di ‘Fare Centro Insieme’, il Centro Commerciale Naturale che racchiude i negozianti del centro storico di Campi, lancia così il ‘Natale solidale’ in quello che è uno dei Comuni più colpiti dall’alluvione. Un Natale di solidarietà verso la cittadinanza, ma anche nei confronti di chi a Campi ci vive e ci lavora. Si comincia sabato 2 dicembre con lo ‘Shopping solidale’: a fine serata, infatti, tutti i negozi associati a ‘Fare Centro Insieme’ faranno una donazione agli alluvionati sottraendola dall’incasso della giornata lavorativa. La speranza, quindi, è che a Campi, non solo nel centro storico ma anche nelle altre zone del Comune, all’appello rispondano davvero in tanti.

Si prosegue il 6 dicembre con una ‘Cena solidale per Campi’, che si svolgerà al Circolino, presso il circolo Rinascita di San Piero a Ponti: info e prenotazioni al numero di telefono 055 8970689 (menu toscano, costo 30 euro, se i posti disponibili fossero nel frattempo esauriti, è possibile fare una donazione telefonando sempre allo stesso numero). Inoltre, per tutto il mese di dicembre, i negozi del centro ospiteranno una ‘Cassettina solidale’ per le offerte di chiunque voglia dare una mano a Campi. "A conclusione della raccolta – aggiunge Domizio - daremo conto della cifra raccolta e, grazie al coinvolgimento della Fondazione Sviluppo Urbano, strumento operativo di Confesercenti, in modo che sia tutto chiaro e trasparente, distribuiremo equamente la cifra. Nel nostro piccolo ci siamo chiesti come poter aiutare chi ha avuto danni importanti e questa ci è sembrata la strada più giusta. Ma non solo: dal 2 novembre, in pratica, non abbiamo più lavorato e, oltre alla necessità di far passare questo messaggio, ce n’è un altro, ancora più importante, che è quello di mantenere alta l’attenzione su quanto successo a Campi, per non dimenticare ma anche perché non si ripeta mai più".

Da segnalare, inoltre, che visto il prolungamento dell’allerta arancione e "il perdurare delle motivazioni e delle criticità in essere sul territorio, - si legge in una nota - il sindaco Tagliaferri ha disposto la proroga della chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili anche per venerdì 1 dicembre".