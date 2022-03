Medicine, vestiti e cibo: da Firenze il Tir carico di aiuti per i profughi ucraini

Articolo : Aiuti per l'Ucraina, le iniziative in Toscana

Firenze, 21 marzo 2022 - Continuano le iniziative di solidarietà per sostenere i profughi ucraini in fuga dalla guerra. Per questo è partito da Ponte a Greve ( Firenze) un Tir carico di medicine, vestiti e cibo. L'arrivo è previsto domani sera al confine fra Ucraina e Polonia. Le necessità, a cui ha risposto la Fondazione Il Cuore si scioglie, sono state evidenziate direttamente dall'Elemosiniere di Papa Francesco, cardinale Konrad Krajewsky che ha richiesto un supporto per la prima accoglienza dei profughi dopo aver passato alcuni giorni al confine come inviato di Papa Francesco.

Il Tir trasporta 32 pedane con medicine, vestiti, giocattoli, cibo non deperibile e articoli per l'igiene della persona, tutti prodotti indispensabili nelle situazioni precarie in cui i profughi vengono a trovarsi spesso dopo lunghissimi e pericolosissimi spostamenti in fuga dalle città ucraine. I materiali di prima necessità sono stati indicati dal cardinale Krajewsky.

La collaborazione fra Fondazione Il Cuore si scioglie e l'Elemosiniere di Papa Francesco nasce nel 2020 con la donazione di alcuni carichi di pasta, olio, pomodoro, latte, tonno e fagioli, oltre a decine di coperte, destinate alle persone senza fissa dimora, a cui hanno fatto seguito le raccolte alimentari nella Capitale.