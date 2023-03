"Aiuti sospesi o ridotti alle persone ai margini e con dipendenze" La Cgil lancia l’allarme, Regione e Comune pronti a intervenire

È scaduta il 31 dicembre la convenzione relativa a due servizi di assistenza a persone con problemi di marginalità e di dipendenza da stupefacenti. A lanciare l’allarme, chiedendo un intervento urgente di Regione e Comune, è stata la Fp Cgil. "Dal 1° aprile – dice - si fermerà ’Out Siders-Unità di Strada’ e verrà rimodulato l’orario (con riduzione d’attività) del progetto ’Centro Bassa soglia-Porte Aperte’. Si tratta di due servizi, gestiti dalla cooperativa Cat e presenti da molto tempo, che si prendono carico ogni anno di centinaia di persone in condizione di marginalità sociale e con problemi di dipendenza". Alla base del problema, il mancato rinnovo della convenzione. Spiega Sabrina Tamburini della Fp Cgil: "E’ scaduta il 31 dicembre 2022: Cat ha mantenuto in questi tre mesi i servizi, ma è costretta a ridurli, non potendo a continuare ad anticipare le spese". Ad allarmare i sindacati anche le ricadute occupazionali, visto che nei servizi lavorano 12 persone. Ma ieri, a seguito della nota della Cgil, è arrivata la risposta di Regione e Comune. "Abbiamo ricevuto ieri (lunedì, ndr) la rendicontazione delle attività del 2022 – ha commentato l’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini - e siamo pronti ad approvare la delibera per il rinnovo già nella prossima giunta". "La Società della salute di Firenze è impegnata a dare continuità al pagamento dei contributi – ha proseguito l’assessore al welfare di Firenze e presidente della Società della salute, Sara Funaro - per garantire gli interventi per la prevenzione e la riduzione del danno".

Lisa Ciardi